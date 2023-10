Dit dieet is makkelijk vol te houden en het werkt: ‘Effecten op gezondheid zijn overduidelijk aangetoond’

Een dieet waar je snel kilo's mee kwijtraakt, is meestal geen pretje: je mag weinig eten en moet veel bewegen. Hoe anders is dat met het portfoliodieet, dat én de kans op hart- en vaatziekten verlaagt én goed te integreren is met je dagelijks leven.

Het is geenszins nieuw: een jaar of twintig geleden bedachten onderzoekers van Harvard dit eetpatroon dat eigenlijk allerlei gezonde diëten combineert. Doel was destijds niet om mensen te laten afvallen maar om hun kans op hart- en vaatziekten te verkleinen door hun cholesterol te verlagen.

Het dieet bestaat voornamelijk uit plantaardige eiwitten (soja en andere peulvruchten), vezelrijke producten (haver, gerst, en fruit zoals bessen en appels), noten, zaden en plantaardige oliën. "Je kan die producten makkelijk integreren in je voedingspatroon zonder per se iets te moeten laten. Dat is het interessante aan dit dieet”, zegt de Vlaamse diëtist Michaël Sels in De Telegraaf.

"Het effect kan vergeleken worden met dat van medicatie die erop gericht is het slechte cholesterol te verlagen”, zegt dokter Andrea Glenn van Harvard. Uit langlopend onderzoek dat al in de jaren 80 begon en waarbij meer dan 200.000 Amerikanen zijn gevolgd, blijkt dat wie het portfoliodieet grotendeels volgt 14 procent minder kans heeft op hart- en vaatziekten.

Sels is enthousiast over het dieet omdat het 'uitgaat van een positieve keuze'. "Het verbiedt niks. Je mag vlees blijven eten bijvoorbeeld, maar als je ook plantaardige eiwitten toevoegt aan je menu – van peulvruchten bijvoorbeeld –, betekent dit dat je onrechtstreeks sowieso minder vlees zal gebruiken. Wat gehakt mengen met linzen bijvoorbeeld heeft al resultaat dat je minder gehakt binnenkrijgt. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld fruit. Wie meer fruit eet, zal minder geneigd zijn te grijpen naar ongezondere zoete snacks. Diëten die dingen verbieden, wekken al te vaak weerstand op. Met het portfolio-dieet is dat niet het geval. En de effecten op de gezondheid zijn nu overduidelijk aangetoond.”

Een opsomming van wat goede producten zijn volgens het portfoliodieet: