Waarom sporten in de regen zo gezond is

Vermoedelijk stond je vanochtend niet te trappelen om je hardloopschoenen aan te trekken, toch is het een goed idee. Sporten in de regen is namelijk erg gezond.

"Als het regent is de lucht rijk aan zuurstof. Hoe meer frisse lucht je inademt, hoe meer spierenergie je krijgt waardoor je hele lichaam beter presteert", legt sportarts John Sterkenburgh uit aan AD.nl. "Door beweging wordt zuurstofrijk bloed door je lijf gepompt en worden gelukshormonen zoals endorfine aangemaakt. Stress en somberheid nemen daardoor af.”

Een heel goed idee dus, in de regen rennen, maar zorg wel dat je warm genoeg blijft. Als het buiten frisser is moet je lichaam harder werken om de temperatuur op peil te houden, vertelt Sterkenburgh. "Nog meer winst: door een tandje bij te zetten, verbrand je meer calorieën. Daarbij is je lichaam in een regenbui zich continu aan het corrigeren en ben je alerter. Bijvoorbeeld om plassen te ontwijken, of om niet uit te glijden als het modderig is. Tijdens het sporten in slechte weersomstandigheden krijgen lichaam en geest dus een positieve oppepper.”