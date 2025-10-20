Baanbrekend oogimplantaat geeft blinde mensen hun leesvermogen terug

Wetenschappers hebben een implantaat ontwikkeld dat blinde mensen weer laat lezen. Het bestaat uit een minuscuul chipje in het oog gecombineerd met een speciale bril. Het implantaat herstelde het gezichtsvermogen bij 81 procent van de patiënten met vergevorderde oogveroudering die meededen aan de studie.

De studie richtte zich op mensen met geografische atrofie. Dat is een leeftijdsgerelateerde oogaandoening waarbij lichtgevoelige cellen in het netvlies afsterven. Wereldwijd lijden zo'n 5 miljoen mensen aan deze aandoening, die tot nu toe als ongeneeslijk werd beschouwd.

Het PRIMA-systeem vervangt de functie van de verloren gegane lichtgevoelige cellen. Het implantaat is slechts twee bij twee millimeter groot en dunner dan een haar. Het wordt operatief onder het netvlies geplaatst op de plek waar het zicht verloren is gegaan.

De bijbehorende bril heeft een camera die beelden vastlegt. Een processor vertaalt deze beelden naar infraroodlicht dat vervolgens door de bril op het implantaat wordt geprojecteerd. Het implantaat bevat 378 kleine celletjes die dit licht omzetten in elektrische signalen. Deze signalen activeren de overgebleven zenuwcellen in het oog waardoor de visuele informatie alsnog naar de hersenen wordt gestuurd.

Indrukwekkende resultaten

Van de 38 deelnemers aan de studie kon na twaalf maanden het merendeel aanzienlijk beter zien. Gemiddeld gezien verbeterde hun gezichtsscherpte met ongeveer 25 letters op een oogtest. Nog belangrijker: 84 procent gebruikte het systeem thuis om letters, cijfers en woorden te lezen.

De bril heeft doorzichtige glazen, zodat gebruikers tegelijkertijd zowel het kunstmatige centrale zicht als hun natuurlijke perifere zicht kunnen gebruiken. Ze kunnen ook inzoomen en de helderheid aanpassen.

Er traden wel bijwerkingen op bij de helft van de deelnemers. Zo hadden sommige deelnemers last van een verhoogde oogdruk en kleine scheurtjes in het netvlies. De meeste complicaties ontstonden kort na de operatie en verdwenen weer binnen twee maanden.