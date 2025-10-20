ECONOMIE
Trips naar dorp Korea opgeschort na speculatie over Trump-bezoek

Samenleving
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 16:42
anp201025160 1
SEOUL (ANP) - Bezoeken aan een dorp op de zwaarbewaakte grens van Noord- en Zuid-Korea worden komende week opgeschort. Dat berichten Zuid-Koreaanse media na speculatie dat de Amerikaanse president Donald Trump de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un gaat opzoeken.
"Van eind oktober tot begin november zullen er geen speciale excursies naar Panmunjom worden georganiseerd door het ministerie van Eenwording", citeert persbureau Yonhap een overheidswoordvoerder. Dat kan een teken zijn dat voorbereidingen worden getroffen voor een mogelijke topontmoeting aan de grens. Trump wordt komende week in Zuid-Korea verwacht voor een internationale top.
CNN berichtte eerder dat binnen zijn regering intern is overlegd over een nieuwe ontmoeting met Kim, al zouden er geen uitgewerkte plannen liggen. De leiders hebben elkaar herhaaldelijk getroffen tijdens de eerste ambtsperiode van Trump, waaronder in Panmunjom. Er is destijds onderhandeld over het ontmantelen van het Noord-Koreaanse nucleaire programma. Een doorbraak bleef uit.
