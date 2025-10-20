Na negentiende sanctiepakket tegen Rusland wil EU meteen door

LUXEMBURG (ANP) - De kans is gegroeid dat de lidstaten later deze week het negentiende EU-sanctiepakket tegen Rusland aannemen. Aan Slowakije zijn beloften gedaan, waardoor het land zijn verzet ertegen wil opgeven, melden verscheidene EU-diplomaten. Het negentiende pakket zal niet het laatste zijn, zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas na afloop van de vergadering met EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg.

"De ministers maakten vandaag duidelijk dat we na het negentiende pakket moeten werken aan het volgende pakket", zei Kallas.

De lidstaten zijn het eens met het voorstel van Kallas om de Russische schaduwvloot strenger aan te pakken, door bijvoorbeeld controles op olietankers. Ze heeft een speciale gezant aangesteld om goede voorbeelden van lidstaten te verzamelen. "We hebben een robuustere EU-brede aanpak tegen de schaduwvloot nodig om de Russische oorlogsfondsen verder te verlagen", vindt Kallas.