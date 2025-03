Britse wetenschappers slaan alarm: "Belangrijkste lessen van coronapandemie zijn vergeten"

Britse wetenschappers trekken aan de bel: de lessen die we hebben geleerd in de coronapandemie raken in de vergetelheid. Vijf jaar na de eerste lockdown waarschuwen experts dat we amper beter zijn voorbereid op een toekomstige virusuitbraak.

Volgens de wetenschappers is er sinds de coronacrisis nauwelijks iets veranderd. De Britse Nationale Gezondheidsdienst (NHS) zou bij een nieuwe pandemie opnieuw op de rand van instorting balanceren.

"Elke winter draaien ziekenhuizen al op hun limiet", stelt professor Rowland Kao van de Universiteit van Edinburgh. "Toen het virus toesloeg, was er geen rek meer over. En nu is er geen bewijs dat het bij een volgende pandemie anders zal zijn. Sterker nog, de situatie kan nog nijpender worden."

Mentale impact onderschat

Naast de druk op de zorg werd de psychologische impact van de lockdowns niet goed ingeschat. Volgens professor Dominic Abrams, sociaal psycholoog aan de Universiteit van Kent, is te weinig rekening gehouden met de menselijke behoefte aan contact en verbinding. "Er leek nauwelijks een strategie om die fundamentele behoeften te ondersteunen. De sociale en psychologische schade is nog steeds diep voelbaar."

Bovendien bleef een grondige evaluatie van maatregelen zoals afstand houden en mondkapjesgebruik uit. Professor Paul Hunter van de Universiteit van East Anglia betreurt het dat er nog steeds geen wetenschappelijke consensus is over de effectiviteit van deze maatregelen. "We weten dat ze de verspreiding van het virus verminderen, maar of de voordelen opwegen tegen de nadelen is nog altijd onduidelijk."

Internationale gevolgen

Niet overal ter wereld pakten lockdowns even goed uit. Volgens Andrew Shepherd van het Chronic Poverty Advisory Network werden arme landen onder druk gezet om dezelfde strategieën toe te passen als rijke landen. "Dat leidde tot enorme economische schade. Veel landen konden het inkomensverlies niet compenseren zoals in het Verenigd Koninkrijk, met verregaande armoede tot gevolg. Het zal jaren duren voordat ze hiervan herstellen."

Dr. Michael Head van de Universiteit van Southampton ziet lockdowns als een noodzakelijk middel in pandemiebestrijding, maar pleit voor een slimmere aanpak: "Ze moeten eerder worden ingezet, zodat ze korter kunnen duren en de verspreiding van het virus beter onder controle blijft."

Bron: The Guardian