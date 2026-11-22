Het begint vaak plotseling: misselijk, en dan heftig overgeven. Een paar dagen later is de volgende in huis aan de beurt.

Grote kans dat het om het norovirus gaat. Dat is de meest bekende veroorzaker van buikgriep, en het komt vooral in de winter veel voor.

Klein, maar extreem besmettelijk

Het norovirus zit in ontlasting en braaksel. Een paar virusdeeltjes zijn al genoeg om iemand ziek te maken.

Je kunt het oplopen via handen, deurklinken, kranen en eten. Maar ook via de lucht: bij heftig overgeven komen kleine druppeltjes vrij. Wie in die ruimte is, kan ze binnenkrijgen.

Tussen besmetting en de eerste klachten zitten meestal één tot drie dagen. De klachten zelf gaan meestal na twee tot drie dagen over. Bij kinderen en ouderen kan het langer duren.

"Een paar virusdeeltjes zijn al genoeg om iemand ziek te maken."

Beter, maar nog niet klaar

Daar zit de valkuil. Je voelt je weer goed, maar je ontlasting kan nog tot drie weken besmettelijk blijven.

Blijf dus ook daarna je handen goed wassen na het toiletbezoek en voor het koken. Werk je in de zorg, de horeca of de kinderopvang? Overleg dan met je leidinggevende of bedrijfsarts voordat je weer aan het werk gaat.

Handgel is niet genoeg

Veel mensen grijpen naar desinfecterende handgel. Tegen het norovirus helpt die maar beperkt. Water en zeep werken beter: het wassen en afspoelen verwijdert het virus van je handen.

Was je handen na elk toiletbezoek, na het verschonen van een luier en voor het eten. Droog ze af met een eigen handdoek of papieren doekjes.

"Je voelt je weer goed, maar je ontlasting kan nog tot drie weken besmettelijk blijven."

Na het overgeven

Maak de plek waar iemand heeft overgegeven direct schoon. Gebruik wegwerphandschoenen en daarna een schoonmaakmiddel met chloor. Was beddengoed en kleding op een hoge temperatuur.

Heb je meerdere toiletten, laat de zieke dan één wc gebruiken. Maak die dagelijks schoon, ook de spoelknop en de deurklink.

Wanneer naar de huisarts?

Drink vooral genoeg, in kleine slokjes. Uitdroging is het grootste risico, vooral bij jonge kinderen en ouderen.

Bel dezelfde dag de huisarts als je 12 uur of langer niet hebt geplast, blijft overgeven of bloed bij je ontlasting ziet. Ben je 70 jaar of ouder, bel dan al na een dag met veel diarree

Norovirus in het kort

Klachten: plotseling braken, diarree, misselijkheid, buikkramp, soms lichte koorts

Tijd tot klachten: meestal één tot drie dagen

Duur: meestal twee tot drie dagen, bij kinderen en ouderen langer

Ontlasting: tot drie weken besmettelijk

Besmetting: via handen, oppervlakken, eten en druppeltjes bij braken

Beste bescherming: handen wassen met water en zeep

Huisarts bellen: 12 uur niet geplast, blijven braken of bloed bij ontlasting

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