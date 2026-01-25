13 geneesmiddelen tegen verkoudheid: de bittere waarheid van een farmacoloog

De apothekerskasten puilen uit met siropen, sprays en pillen tegen verkoudheid . Maar lossen ze je niezen, hoesten en verstopte neus echt op?

Farmacoloog Geert Vergote analyseerde dertien bestsellers voor De Standaard. "Je zal niet sneller van je hoest af zijn met Toularynx Dextromethorphan Forte, je hoest wordt wel draaglijker," oordeelt hij over de siroop tegen droge hoest. Bij slijmhoest zoals Bisolvon waarschuwt hij: geen groot nut bij gewone verkoudheid , al maakt broomhexine slijm vloeibaar.

Neussprays als Nesivine of Rhinospray ontzwellen kortstondig, maar nooit langer dan vijf dagen. "Anders beschadig je je neusslijmvlies en raak je verslaafd," benadrukt Vergote. Sofrasolone met antibiotica? Totaal nutteloos tegen virussen.

Paracetamol helpt veilig tegen pijn en koorts, maximaal drie keer per dag. Vermijd ibuprofen of aspirine C: die irriteren de maag en zijn voorbijgestreefd.[

Keelpastilles als Isla Medic Hydro of Strepsils verzachten via speeksel, maar genezen niet. Lysomucil maakt slijm vloeibaar, nuttig bij chronische aandoeningen, niet bij een simpele verkoudheid .[