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Echt: ieder glas alcohol brengt je dood dichterbij

Wetenschap
door Ans Vink
dinsdag, 23 juni 2026 om 5:55
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Onderzoekers stellen op basis nieuw, grootschalig onderzoek dat er geen niveau van alcoholgebruik is waarbij de gezondheidsrisico’s echt nul zijn – zelfs het ‘onschuldige’ dagelijkse glaasje telt mee richting een hoger sterfterisico. Volgens de auteurs moeten richtlijnen die nog uitgaan van twee glazen per dag voor mannen definitief de prullenbak in.

Wat het onderzoek laat zien

Het zogeheten Alcohol Intake and Health Study, gepubliceerd in het Journal of Studies on Alcohol and Drugs, bouwt een risicomodel op basis van Amerikaanse sterftecijfers, bevolkingsdata en ziektebelasting voor meer dan 200 aandoeningen die aantoonbaar met alcohol samenhangen. Daarbij worden drinkers vergeleken met mensen die nooit alcohol hebben genuttigd, om vertekening door voormalige probleemdrinkers te vermijden. De studie werd in opdracht van een federaal interagency-comité uitgevoerd om de Amerikaanse voedingsrichtlijnen voor alcoholgebruik te herzien.
De uitkomst is weinig geruststellend voor wie op “matig drinken” vertrouwt. Mannen die 14 glazen per week drinken – het oude bovengrensadvies – hebben ongeveer 1 op 25 kans om in hun leven te overlijden aan een door alcohol veroorzaakte ziekte of aandoening. Al vanaf circa 6,5 à 7 drankjes per week overschrijdt het levenslange overlijdensrisico de drempel van 1 op 1.000, en boven 8,5 drankjes per week schiet dat op naar meer dan 1 op 100

Vrouwen, jongeren en binge drinking

Vrouwen blijken kwetsbaarder voor leverschade: bij 14 drankjes per week is hun risico op leverziekten meer dan dubbel zo hoog als dat van mannen, en bij 21 drankjes is het bijna verdrievoudigd. Jongvolwassenen onder de 40 hebben geen enkel gezondheidsvoordeel van alcohol; bij hen domineren verkeersongelukken, geweld en zelfdoding als alcoholgerelateerde doodsoorzaken. Binge drinken jaagt de risico’s verder op: elke stijging van het bloedalcoholgehalte met 0,02 (ongeveer één extra drankje) verhoogt de kans op een dodelijk auto-ongeluk met zo’n 74 procent, en bij zware dronkenschap loopt die kans tientallen keren hoger op dan bij nuchter rijden.
Op basis van deze cijfers adviseren de onderzoekers de richtlijn te versimpelen: maximaal één standaardglas per dag, voor zowel mannen als vrouwen. De comfortabele gedachte dat “een beetje alcohol gezond is” lijkt daarmee definitief verleden tijd – de vraag is alleen hoeveel glazen we daarvoor overhebben.

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