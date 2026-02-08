ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tientallen meldingen over zieke baby's na drinken babymelk

Voedsel & Koken
door Ans Vink
zondag, 08 februari 2026 om 7:00
Nutrilon-Melk-plantaardig-12month-800g_600x600
Tientallen ouders hebben zich bij de tiplijn van RTL Nieuws gemeld, omdat zij denken dat hun baby ziek is geworden na het drinken van Nutrilon babyvoeding. Gisteren kwam de producent van Nutrilon met een grote terugroepactie, omdat er mogelijk een giftige stof in zit. "Er is niet echt direct reden tot paniek, maar wel waakzaamheid", zegt Wieke van der Vossen van het Voedingscentrum.
Volgens ouders die contact opnamen met RTL Nieuws kregen hun baby's klachten als braken, diarree, buikpijn en lusteloosheid. Ook zou er een baby onwel zijn geworden. In totaal gaat het om dertig ouders die zich hebben gemeld bij de tiptelefoon van RTL Nieuws. Enkele ouders zeggen dat hun kind met ernstigere klachten naar het ziekenhuis moest.
Het is niet met zekerheid te zeggen of de kinderen daadwerkelijk ziek zijn geworden van de voeding. Wel hadden ze het kort voor het ziek worden gedronken.

Lees ook

Als je je kind een appel geeft, geef je hem ook een cocktail van gifAls je je kind een appel geeft, geef je hem ook een cocktail van gif
Zestig landen roepen Nederlandse babyvoeding terug na vondst dood baby'sZestig landen roepen Nederlandse babyvoeding terug na vondst dood baby's
Nestlé roept babyvoeding terug: er zit gif inNestlé roept babyvoeding terug: er zit gif in
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_3241

Wie is Heleen Herbert, de nieuwe CDA-minister van Economische Zaken

169455938 l normal none

7 zinnen die verraden dat je niet erg veel sociale intelligentie hebt

wie-geht-es-mit-bitcoin-weiter

Dit is de oorzaak van de Bitcoin-crash.

ANP-522945041

Wat je allemaal kunt doen in de tuin in februari (en waar je van af moet blijven)

veronica inside

Voice-slachtoffer wil Vandaag Inside van de buis: 'John, stop met die rommel'

gandr-collage

De Nederlander besteedt heel veel tijd aan flauwekul’

Loading