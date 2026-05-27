Dementie kostte Nederland jaarlijks 32 miljard.

Dementie kostte de Nederlandse samenleving het afgelopen jaar bijna 32 miljard euro aan zorgkosten en maatschappelijke kosten. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Alzheimer Nederland, aldus De Telegraaf. De onderzoekers gaan ervan uit dat deze kosten de komende jaren verder oplopen.

Alleen al de directe zorgkosten aan dementie bedragen zo'n 16 miljard euro, bijna 10 procent van alle zorguitgaven.

Maar de kostenimpact van dementie beperkt zich niet tot patiënten en zorgverleners; het raakt ook gezinnen, werkgevers, gemeenten en vrijwilligersorganisaties. Voor het eerst hebben onderzoekers deze indirecte kosten ook meegenomen. Ze gebruikten daarvoor gegevens van onder meer Vektis, het CBS, Dementie in Kaart en het Zorginstituut.

Nederland telt dit jaar naar schatting 320.000 mensen met dementie. Het grootste deel woont nog thuis. Rondom die groep draait een omvangrijk netwerk van partners, kinderen en andere naasten die dagelijks ondersteuning bieden. Juist die informele zorg blijkt economisch van enorme betekenis.