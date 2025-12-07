ECONOMIE
Gevaar bosbranden zuidoosten Australië afgenomen

Samenleving
door anp
zondag, 07 december 2025 om 9:46
SYDNEY (ANP/RTR) - Het gevaar van de bosbranden in het zuidoosten van Australië is volgens de autoriteiten afgenomen. De brandweer liet weten dat de bosbranden niet langer een gevaar zijn voor bewoners.
Tientallen bosbranden woeden in de deelstaat New South Wales en een brand 40 kilometer ten noorden van Sydney bedreigde in de kuststreek bij Woy Woy een zeer dichtbevolkt gebied waar honderdduizenden mensen wonen.
Premier Anthony Albanese zei dat er gelukkig geen doden zijn gevallen. Hij wees erop dat "de zomer zoals alle zomers in deze tijd moeilijk wordt". Wel zijn er volgens plaatselijke autoriteiten in de deelstaat dit weekeinde huizen en andere panden verwoest en is er aanzienlijke schade aan infrastructuur, landbouwgronden en nationale parken.
Van de 28 miljoen Australiërs wonen er 8,5 miljoen in New South Wales, waarvan meer dan 5 miljoen in de regio Sydney.
