ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Anthony Joshua slaat Jake Paul knock-out in zesde ronde in Miami

Sport
door anp
zaterdag, 20 december 2025 om 9:30
anp201225056 1
MIAMI (ANP) - De Brit Anthony Joshua heeft de Amerikaan Jake Paul knock-out geslagen in de zesde ronde van hun bokswedstrijd in het Kaseya Center in Miami. Het gevecht, dat wereldwijd werd uitgezonden door Netflix, stond gepland over acht ronden.
Joshua (36), tweevoudig wereldkampioen bij de zwaargewichten en olympisch kampioen van 2012, maakte daarmee een einde aan de partij tegen de 28-jarige Paul, een influencer die zich de afgelopen jaren tot bokser heeft omgeschoold. Paul, de verloofde van schaatsster Jutta Leerdam, won vorig jaar nog van bokslegende Mike Tyson.
Vooraf bestond er veel scepsis over het duel. Veel kenners achtten Paul kansloos tegen Joshua, die met de knock-out zijn reputatie als zware puncher onderstreepte: 25 van zijn 29 overwinningen kwamen op die manier tot stand. Paul wist in de eerste vier, tamme ronden de zwaarste klappen te ontwijken, maar ging in de vijfde ronde twee keer tegen het canvas. In de zesde ronde maakte Joshua het gevecht met een reeks zware stoten af.
'Complimenten'
De twee vechters zouden samen zo'n 150 miljoen euro aan prijzengeld hebben verdeeld.
"Jake Paul heeft het vanavond echt goed gedaan. Ik wil hem complimenten geven. Hij stond steeds weer op. Het was moeilijk voor hem in de ring, maar hij bleef proberen een manier te vinden. Daar moet je een echte man voor zijn. Maar hij stond vanavond tegenover een echte vechter", reageerde Joshua.
"Ik denk dat mijn kaak gebroken is. Sterker nog: ik weet wel zeker dat dat zo is", zei Paul, waarna hij bloed uitspuugde. "Ik heb een flinke pak slaag gekregen van een van de besten ooit. Ik kom terug en ga op een gegeven moment een wereldtitel winnen."
loading

POPULAIR NIEUWS

im-54076016

Jake Paul vs. Anthony Joshua: wordt de YouTuber nu echt gesloopt?

EB-OkvdWkAE4ULs

Foto’s tonen Bill Clinton met Ghislaine Maxwell in zwembad en jacuzzi; Trump vooral afwezig in stukken

Scherm­afbeelding 2025-12-20 om 06.03.17

Balkenende boos dat de VVD jaren loog over Hirsi Ali

ANP-537263116

Ons voedsel bevat steeds minder gezonde voedingsstoffen en meer zware metalen

Scherm­afbeelding 2025-12-20 om 05.45.58

Wiersma-1: de bijzonder PMU-wenkbrauwen van Femke Wiersma

74887339_m

Over de lange, gevoelige tenen van mannen

Loading