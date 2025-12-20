Anthony Joshua slaat Jake Paul knock-out in zesde ronde in Miami

MIAMI (ANP) - De Brit Anthony Joshua heeft de Amerikaan Jake Paul knock-out geslagen in de zesde ronde van hun bokswedstrijd in het Kaseya Center in Miami. Het gevecht, dat wereldwijd werd uitgezonden door Netflix, stond gepland over acht ronden.

Joshua (36), tweevoudig wereldkampioen bij de zwaargewichten en olympisch kampioen van 2012, maakte daarmee een einde aan de partij tegen de 28-jarige Paul, een influencer die zich de afgelopen jaren tot bokser heeft omgeschoold. Paul, de verloofde van schaatsster Jutta Leerdam, won vorig jaar nog van bokslegende Mike Tyson.

Vooraf bestond er veel scepsis over het duel. Veel kenners achtten Paul kansloos tegen Joshua, die met de knock-out zijn reputatie als zware puncher onderstreepte: 25 van zijn 29 overwinningen kwamen op die manier tot stand. Paul wist in de eerste vier, tamme ronden de zwaarste klappen te ontwijken, maar ging in de vijfde ronde twee keer tegen het canvas. In de zesde ronde maakte Joshua het gevecht met een reeks zware stoten af.

'Complimenten'

De twee vechters zouden samen zo'n 150 miljoen euro aan prijzengeld hebben verdeeld.

"Jake Paul heeft het vanavond echt goed gedaan. Ik wil hem complimenten geven. Hij stond steeds weer op. Het was moeilijk voor hem in de ring, maar hij bleef proberen een manier te vinden. Daar moet je een echte man voor zijn. Maar hij stond vanavond tegenover een echte vechter", reageerde Joshua.

"Ik denk dat mijn kaak gebroken is. Sterker nog: ik weet wel zeker dat dat zo is", zei Paul, waarna hij bloed uitspuugde. "Ik heb een flinke pak slaag gekregen van een van de besten ooit. Ik kom terug en ga op een gegeven moment een wereldtitel winnen."