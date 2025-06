Trump eist deal over Gaza: haal de gijzelaars terug

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangedrongen op een akkoord over de Gazastrook. "Sluit de deal in Gaza, haal de gijzelaars terug", schreef hij in hoofdletters op zijn platform Truth Social.

Trump trad niet in detail over wat hij bedoelde, maar had vrijdag aangegeven dat een bestand tussen Israël en Hamas in zijn ogen dichtbij is. "We verwachten dat er binnen een week een staakt-het-vuren komt", verklaarde hij volgens Amerikaanse media.

De president beklaagde zich later ook over de vervolging van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. "Hij is op dit moment bezig met het onderhandelen over een deal met Hamas, waarbij ook de gijzelaars zullen worden vrijgelaten", aldus Trump.

De gijzelaars waren in oktober 2023 ontvoerd uit Israël. Het ging toen om ruim 250 mensen, maar later zijn herhaaldelijk gijzelaars geruild, gered of omgekomen. Inmiddels zou zich nog een vijftigtal gijzelaars in Gaza bevinden, maar die zouden niet allemaal meer in leven zijn.