Dit is hoe piepjong de jongste alzheimerpatiënt op aarde is

Een Chinese tiener heeft in 2023 medische geschiedenis geschreven door op 19-jarige leeftijd de diagnose alzheimer te krijgen. Het is de jongste patiënt ooit. Maar hoe kan dat nou?

Alzheimer associëren we meestal met oudere mensen. Terecht, want bijna alle gevallen komen voor na de 65. Vroege alzheimer (voor je 65e) vormt slechts 10 procent van alle gevallen. En vóór je 30e? Dat is zo zeldzaam dat elke nieuwe casus wereldnieuws wordt.

De Chinese jongen doet daar nog een schepje bovenop. Hij begon op zijn 17e al geheugenproblemen te ontwikkelen. Eerst kon hij zich niet meer concentreren in de klas. Lezen werd moeilijk. Hij begon spullen kwijt te raken en vergat al snel wat er enkele dagen geleden was gebeurd. Uiteindelijk kon hij door zijn ziekte de middelbare school niet afmaken.

Geen goede verklaring

Hier wordt het verhaal fascinerend. Bij de meeste zeer jonge alzheimerpatiënten kunnen artsen erfelijke mutaties in het DNA vinden die de ziekte verklaren. Deze 'familiaire alzheimer' wordt doorgegeven van ouder op kind.

Maar bij deze tiener? Geen enkele bekende genmutatie en bovendien geen familiegeschiedenis van dementie. Toch toonden hersenscans een duidelijke krimp van de hippocampus (het geheugencentrum) en toonde zijn hersenvocht alle kenmerken van de ziekte.

Het geval toont aan dat alzheimer veel complexer is dan gedacht. De ziekte volgt niet één vast patroon, maar kan via verschillende routes ontstaan met uiteenlopende effecten. Een lichtpuntje is dat dit onderzoekers kan helpen om nieuwe potentiële oorzaken van de ziekte te vinden.