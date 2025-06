Wiersma wil stapsgewijs naar beter dierenwelzijn in veehouderij

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Femke Wiersma (Landbouw, BBB) wil in stappen naar strengere regels voor het welzijn van dieren in de veehouderij. In 2040 moeten dieren in stallen leven waar ze hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Koeien gaan bijvoorbeeld vaker naar buiten, biggen blijven langer bij het moedervarken en kippen krijgen meer ruimte.

De regels vloeien voort uit meer dan twee jaar onderhandelingen tussen de overheid, boerenbelangenbehartigers, dierenwelzijnsorganisaties en koepels van het agrarische bedrijfsleven. De onderhandelende partijen hebben het convenant dinsdag ondertekend. Daarin staat ook dat supermarkten, verwerkers en andere marktpartijen "hun verantwoordelijkheid nemen". Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat consumenten meer betalen voor producten van dieren die onder de hogere standaarden zijn gehouden. Een eerste versie van het besluit met die regels is dinsdag gepubliceerd. De minister stuurt dit voor het najaar naar de Tweede Kamer.

Een van die regels bepaalt dat een veehouder alles moeten doen om te voorkomen dat varkens in de staarten van soortgenoten bijten. Nu branden sommige varkenshouders de staart van een big preventief af, wat onder de huidige wet al verboden is. Koeien moeten een ronddraaiende borstel kunnen gebruiken om hun vacht te verzorgen en mogen niet vastgebonden staan. Kippen mogen na 2035 niet in kooien worden gehouden, waar nu al een minimale oppervlakte voor geldt.

Tijd

De BBB-minister vindt het belangrijk dat boeren tijd krijgen om hun bedrijf aan te passen aan strengere dierenwelzijnsregels. "Boeren kunnen deze omslag niet direct en vooral niet alleen maken", schrijft ze in de bijbehorende brief aan de Tweede Kamer. De minister trekt 51 miljoen euro uit voor meer onderzoek naar optimale veehouderij.

Een speciaal opgerichte autoriteit controleert in 2028 en daarna elke vijf jaar of de afspraken in het convenant worden nageleefd. De nieuwe afspraken over dierenwelzijn geven invulling aan een eerder aangenomen wetswijziging, op initiatief van de Partij voor de Dieren.