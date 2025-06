Blokkade goederenspoor haven Rotterdam door actiegroep

ROTTERDAM (ANP) - Activisten van de actiegroep Geef Tegengas hebben dinsdag goederensporen bij de Rotterdamse haven geblokkeerd, waaronder bij Pernis. Daarbij hebben demonstranten zich naar verluidt ook vastgeketend aan het spoor. De politie zou aanwezig zijn. Geef Tegengas heeft al vaker goederensporen naar de Rotterdamse haven geblokkeerd.

De actiegroep protesteert onder meer tegen de NAVO. "De haven van Rotterdam is een belangrijk logistiek knooppunt in zowel de Israëlische F35-keten als de NAVO in het algemeen. De NAVO is een koloniaal project gebouwd op uitbuiting, onderdrukking en extreme vormen van geweld, die boven alles de belangen van massa-moordende miljardairs in het mondiale noorden dient."

Daarnaast eist Geef Tegengas dat het Havenbedrijf direct stopt met import en export uit gebieden waar mensenrechten worden geschonden, een volledig handels- en wapenembargo met Israël implementeert en een plan presenteert om doorvoer van alle andere vervuilende grondstoffen en producten zo snel mogelijk uit te faseren.

Maersk

De actiegroep protesteert ook bij het kantoor van de grote rederij Maersk in Rotterdam omdat die Deense containervervoerder onderdelen voor de F35 naar Israël zou vervoeren. Daar hebben tientallen demonstranten zich verzameld, ziet een ANP-fotograaf. Het kantoor van Maersk aan de Boompjes in Rotterdam is omsingeld door politie.

ProRail sprak bij de eerdere acties van Geef Tegengas in april van een schadebedrag voor de sector van 150.000 euro per uur dat het spoor niet gebruikt kan worden.