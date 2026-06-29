Dit is waarom ouderen te weinig drinken: ‘Verwardheid, vallen en uitdroging liggen op de loer’

Veel mensen vinden een warme zomerdag vooral vervelend, maar hitte kan serieuze gevolgen hebben, zeker voor ouderen . Niet alleen omdat hun lichaam minder goed afkoelt, maar ook omdat ze vaak ongemerkt te weinig drinken

„Wij behandelen ouderen met een kwetsbare gezondheid en hanteren geen leeftijdsgrens’’, zegt klinisch geriater Esther Cornegé van het Jeroen Bosch Ziekenhuis tegen het AD. „In de praktijk gaat het hier meestal om 70-plussers. Het klopt dat zij relatief minder goed tegen de warmte kunnen.’’

Minder soepel

Volgens Cornegé verandert het lichaam met het ouder worden op meerdere manieren. Waar jongeren hun temperatuur relatief efficiënt reguleren, werkt dat mechanisme bij ouderen minder soepel.

„Normaliter gaat ons lichaam transpireren om af te koelen en verwijden de bloedvaten in de huid zich om warmte via de huid te laten ontsnappen. Ouderen zweten minder goed en hun bloedvaten reageren trager.’’

Dorstgevoel en tekort aan vocht

Maar het grootste probleem zit vaak ergens anders: „Daarnaast neemt het dorstgevoel af met de jaren, waardoor ouderen minder drinken omdat de dorstprikkel vaker ontbreekt. Signalen in de hersenen worden minder goed doorgegeven met het ouder worden. Medicijngebruik en chronische aandoeningen kunnen dit verder versterken. Met name plaspillen zorgen voor extra vochtverlies. Daardoor kan uitdroging sneller optreden’’, aldus Cornegé.

Dat tekort aan vocht kan verstrekkende gevolgen hebben. „Het leidt tot uitdroging, waardoor iemand onvast op de benen kan komen te staan. Door zwakte ontstaat valgevaar en als iemand te zwak is om op te staan, kan hij of zij uren op de grond liggen of iets breken.”

Verwardheid

Daar blijft het niet bij. „Ook kan verwardheid optreden, waardoor iemand gevaarlijke dingen kan gaan doen. Zijn medicijnen vergeten in te nemen, of juist dubbel. Verder neemt de kans op nierproblemen en een lage bloeddruk toe, waardoor extra valgevaar ontstaat.’’

Cornegé pleit voor extra aandacht, vooral voor alleenwonende ouderen. „Ik raad familie, kennissen en vrienden aan om vaker langs te gaan. Zet een kannetje water neer, dan zien ze zelf dat ze kunnen drinken. Verder is het raadzaam om binnen te blijven en het huis zo koel mogelijk te houden. Dus zet een ventilator neer en houd overdag ramen en deuren gesloten.’’