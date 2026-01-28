Als je een land bezoekt waar de economie nog in opbouw is - zoals India of Egypte - kun je bijna leunen tegen de dikke deken van smog . Je kunt dt gerustgesteld denken dat het in Nederland allemaal erg meevalt. Maar juich niet te vroeg.

Je ziet het hier niet, je ruikt het nauwelijks, maar met elke ademhaling stromen er microscopisch kleine deeltjes je lichaam binnen. In Nederland is de lucht bijna overal ongezond – alleen op Vlieland en Schiermonnikoog kun je nog écht schone lucht inademen. Die vervuilde lucht heeft verstrekkende gevolgen voor je gezondheid.

Fijnstof: klein maar gevaarlijk

De grootste boosdoener heet PM2.5: stofdeeltjes die zo klein zijn dat ze diep in je longen doordringen en zelfs in je bloedbaan terechtkomen. (zie hier live de actuele waarden in Amsterdam)

Blootstelling aan deze deeltjes verhoogt het risico op luchtwegaandoeningen met 10 procent en kan bij kinderen leiden tot piepende ademhaling en bronchitis. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) koppelt fijnstof inmiddels ook aan beroertes, hartaandoeningen, COPD en longkanker.

Verder dan de longen

Alzheimer en andere cognitieve stoornissen verhoogt. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek heeft fijnstof officieel geclassificeerd als kankerverwekkend. In Nederland komt 1 op de 6 beroertes en 1 op de 8 gevallen van longkanker door luchtvervuiling. Wat veel mensen niet weten: luchtvervuiling beperkt zich niet tot het ademhalingssysteem. Recente studies tonen aan dat PM2.5 het risico op de ziekte vanen andereverhoogt. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek heeft fijnstof officieel geclassificeerd alsIn Nederland komt 1 op de 6 beroertes en 1 op de 8 gevallen van longkanker door luchtvervuiling.

De Nederlandse situatie

Wat kun je zelf doen?

Hoewel je de buitenlucht niet kunt veranderen, kun je wel slimme keuzes maken:

Vermijd drukke verkeerswegen tijdens het wandelen of fietsen

Houd ramen gesloten tijdens verkeerspieken

Check dagelijks de luchtkwaliteitsindex via apps of websites

Ventileer je huis op rustiger momenten

