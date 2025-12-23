Polen na uitnodiging Trump: we willen bij G20

WARSCHAU (ANP/BLOOMBERG) - Polen wil toetreden tot de G20, een groep van de grootste economieën ter wereld. Dat zei minister van Financiën Andrzej Domański tegen persbureau Bloomberg. "Wij willen de stem van ons deel van Europa zijn."

Polen heeft van de Amerikaanse president Donald Trump al een uitnodiging gekregen om aan te schuiven bij de G20-bijeenkomst in Florida komend jaar. Daar blijft het wat Domański betreft niet bij. Zijn land wil volgens de minister volwaardig lid worden.

Polen geldt als het grootste voormalige communistische land dat is toegetreden tot de EU. Volgens de minister behoort de Poolse economie inmiddels tot de twintig grootste ter wereld en heeft het land deze generatie een "enorme transformatie" doorgemaakt.

Domański trad niet in detail over wie de Poolse deelname aan de top moet voorbereiden: de pro-Europese premier of de nationalistische president. Die gelden als politieke rivalen. Hij noemde het vooral belangrijk dat alle instellingen "met één stem spreken".