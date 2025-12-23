ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Polen na uitnodiging Trump: we willen bij G20

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 december 2025 om 15:48
anp231225133 1
WARSCHAU (ANP/BLOOMBERG) - Polen wil toetreden tot de G20, een groep van de grootste economieën ter wereld. Dat zei minister van Financiën Andrzej Domański tegen persbureau Bloomberg. "Wij willen de stem van ons deel van Europa zijn."
Polen heeft van de Amerikaanse president Donald Trump al een uitnodiging gekregen om aan te schuiven bij de G20-bijeenkomst in Florida komend jaar. Daar blijft het wat Domański betreft niet bij. Zijn land wil volgens de minister volwaardig lid worden.
Polen geldt als het grootste voormalige communistische land dat is toegetreden tot de EU. Volgens de minister behoort de Poolse economie inmiddels tot de twintig grootste ter wereld en heeft het land deze generatie een "enorme transformatie" doorgemaakt.
Domański trad niet in detail over wie de Poolse deelname aan de top moet voorbereiden: de pro-Europese premier of de nationalistische president. Die gelden als politieke rivalen. Hij noemde het vooral belangrijk dat alle instellingen "met één stem spreken".
loading

POPULAIR NIEUWS

AA1SMBl8

Bestaat het 'oudste-dochtersyndroom' echt?

ANP-537923419

Een bekende vitamine kan je longen beschermen tegen luchtvervuiling

generated-image

Tien dingen waar vrouwen zich het meest aan ergeren in een relatie

anp 425409150 1

Zoveel geven mensen in verschillende landen uit aan kerst: Nederlanders bevestigen imago

Image

Thuisbatterij in opkomst: Nederlandse huishoudens zoeken naar manieren om energiegebruik te stabiliseren

spotify richt zich met overname meer op luisterboeken1636683700

Bijna volledige Spotify-bibliotheek gekopieerd en online geplaatst

Loading