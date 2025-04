Drie voedingstips die volgens een hoogleraar helpen om darmkanker te voorkomen

Darmkanker komt steeds meer voor bij mensen onder de 50. Onze leefstijl zou daar een belangrijke rol in spelen. Aan AD.nl legt Ellen Kampman, hoogleraar voeding en ziekte aan de Wageningen Universiteit uit, wat de belangrijkste leefstijlfactoren zijn.

Ze zegt dat je eigenlijk als twintiger al gezond moet gaan leven. "Darmkanker ontwikkelt zich namelijk heel geleidelijk, in 30 of 40 jaar. Daarbij speelt overgewicht een grote rol. En als ik al die jonge mensen zie die nu al te zwaar zijn, maak ik me zorgen.’’

Meer vezels en zuivel

Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft overgewicht, een belangrijke risicofactor voor darmkanker. Wat zij zouden moeten eten? "Eigenlijk alles wat in de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum staat’’, zegt Kampman. "Vooral vezelrijke voedingsmiddelen zoals groenten en fruit, maar ook volkorenproducten zoals volkorenbrood, volkorenpasta en zilvervliesrijst. Vezels zorgen namelijk voor meer goede bacteriën die je darmen en je hele lijf gezond houden. Vezels verzadigen goed, waardoor je minder eet en dus minder snel dik wordt. Én vezels stimuleren de darmbeweging, waardoor je gemakkelijker poept en ook beter schadelijke stoffen kunt afvoeren.’’

Daarnaast beschermen een of twee porties zuivel tegen darmkanker. Dat kan melk zijn, maar ook yoghurt of kaas. "De calcium in zuivel beschermt de darmwand’’, zegt Kampman.

Minder rood en bewerkt vlees

Wat je juist moet vermijden is rood en bewerkt vlees, zegt Kampman. Dat komt doordat rood vlees het stofje heemijzer bevat dat de darmwand beschadigt. "Je hoeft echt geen vegetariër te worden, maar voor je gezondheid is het wel beter om te minderen.’’ Zeker ook met bewerkt vlees. "Gerookt, gezouten, geconserveerd, gekruid vlees en dergelijke, verhoogt de kans op darmkanker doordat er door zulke bewerkingen kankerverwekkende stoffen worden gevormd’’, zegt Kampman.

Geen alcohol

."Heel jammer’’, vindt Kampman. "Maar alcohol is echt een kankerverwekkende stof en beschadigt je dna. Wijn, bier, gedistilleerd, het maakt niet uit. Gelukkig zie je nu dat bijvoorbeeld alcoholvrij bier steeds populairder wordt en dat het dus ook gewoon gezellig kan zijn als je samen zo’n biertje drinkt. Met een handje ongezouten pinda’s in plaats van borrelworstjes. Overigens vergeten mensen wel eens dat alcohol ook een caloriebom is.’’

Eerder al waarschuwde Kampman voor ongezonde voeding, al is gezond eten natuurlijk geen garantie dat je aan kanker ontsnapt. "Ik vergelijk gezond eten met de gordel in de auto. Je kunt ’m niet omdoen en geluk hebben, maar je kunt ook door de voorruit vliegen. Met gezonde voeding is er nog steeds kans op kanker, maar je bent veel beter beschermd.”

