2025 op weg om op één na zonnigste jaar ooit gemeten te worden

Dit jaar wordt naar verwachting het op een na zonnigste jaar sinds het begin van de metingen, denkt Weeronline. Het aantal zonuren staat nu op 2064 uur en als december zoals gebruikelijk verloopt, zal dat uitkomen op 2111 uur. Alleen in 2022 was het zonniger met 2233 uur.

De belangrijkste reden hiervoor is afgenomen luchtvervuiling, aldus Weeronline. "Wanneer de lucht vies is ontstaat namelijk veel gemakkelijker hardnekkige mist." Ook klimaatverwarming is een oorzaak: het bodemvocht verdampt sneller en uiteindelijk is er niet meer genoeg vocht voor verdamping. Daardoor daalt de luchtvochtigheid, met als gevolg minder wolken (en dus meer zon).