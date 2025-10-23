Zelensky: VS-sancties tegen Rusland erg belangrijk voor Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - De sancties die de VS gaan instellen tegen de twee grootste Russische olieproducenten zijn "erg belangrijk" voor Oekraïne, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky bij aankomst in Brussel waar hij de top van EU-leiders deels bijwoont. Dat geldt ook voor het negentiende sanctiepakket dat de EU heeft aangenomen. "Dat is cruciaal voor ons", zei Zelensky.

De druk op de Russische president Vladimir Poetin moet verder worden opgevoerd omdat Rusland niet bereid is tot gesprekken over een staakt-het-vuren, zei Zelensky. Hij pleit voor meer sancties, maar ook voor hulp aan Oekraïne in de vorm van langeafstandsluchtverdediging en geld.

Zelensky is en blijft bereid om te onderhandelen over een staakt-het-vuren, maar territoriale concessies zijn onbespreekbaar.

Hij hoopt nog steeds dat Oekraïne Tomahawk-raketten van de VS krijgt.