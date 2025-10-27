Amerikaanse helikopter en vliegtuig crashen in Zuid-Chinese Zee

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Zowel een Amerikaanse helikopter als een gevechtsvliegtuig zijn zondag neergestort in de Zuid-Chinese Zee. De twee incidenten gebeurden afzonderlijk van elkaar, met 45 minuten ertussen.

Een Sea Hawk-helikopter stortte neer "tijdens routinematige operaties vanaf het vliegdekschip USS Nimitz", schrijft de Amerikaanse marine op X. Even later stortte ook een Amerikaans gevechtsvliegtuig, een F/A-18F Super Hornet, neer. Alle vijf bemanningsleden van de helikopter en het gevechtsvliegtuig zijn in veiligheid gebracht. Details over exacte locatie en oorzaak zijn nog niet bekend. De incidenten worden onderzocht.

Volgens China destabiliseert de Amerikaanse militaire aanwezigheid in de Zuid-Chinese Zee de regio. China claimt de hele zee, maar andere landen die aan de zee grenzen maken er deels ook aanspraak op.

De Amerikaanse president Donald Trump is momenteel bezig met een tour langs Maleisië, Japan en Zuid-Korea.