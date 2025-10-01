Heb je een magnesiumsupplement nodig?

Medisch advies komt vandaag de dag niet van de dokter of oma, maar van TikTok en de president van de Verenigde Staten.

Een van de doelen: zorgen dat je meer magnesium binnenkrijgt Magnesium is een mineral dat steeds vaker wordt aangeprezen als de oplossing voor slaapproblemen, vermoeidheid en zelfs depressie.

Magnesium is betrokken bij meer dan 600 biochemische processen in het lichaam. Het speelt onder andere een rol bij energieproductie, het zenuwstelsel, bloeddruk en het reguleren van de bloedsuikerspiegel. Een tekort aan magnesium kan het risico op diabetes en hart- en vaatziekten verhogen. Daarnaast geven recente studies aan dat magnesiumsupplementen symptomen van depressie kunnen verminderen, met name door invloed op neurotransmitters zoals serotonine en melatonine.

Slaap is een thema waar magnesium vaak mee wordt geassocieerd. Uit onderzoek blijkt dat mensen die magnesium slikken gemiddeld 17 minuten sneller in slaap vallen. Het is nog niet helemaal duidelijk of het de slaapkwaliteit en -duur verbetert, maar volgens diëtisten kan magnesium nuttig zijn voor vrouwen in de overgang die last hebben van angst, rusteloze benen en migraine.

Moet je een supplement nemen? De meeste Nederlanders halen voldoende De meeste Nederlanders halen voldoende magnesium uit een gevarieerd dieet: donkergroene bladgroenten, noten, zaden, peulvruchten, volkorenproducten en vis zijn goede bronnen. Toch heeft tussen de 20-25% van de mannen en bijna 50% van de vrouwen in het VK een magnesiuminname onder de aanbeveling. Alcohol en stress kunnen de voorraad verder uitputten.

Het advies: een supplement kan uitkomst bieden als je klachten hebt én onvoldoende magnesium binnenkrijgt. Alleen mag je niet blind varen op trendy adviezen; overleg bij twijfel met een deskundige. Overigens is het bewijs voor magnesiumcrème op de huid erg dun.