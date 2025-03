Hebben we al die producten met 'extra proteïne' echt nodig?

Supermarkten liggen er vol mee: yoghurt, kaas en repen bomvol 'extra proteïne'. Een gewoon eitje volstaat voor veel mensen al lang niet meer om aan de dagelijks dosis eiwitten te komen. De vraag is of we die extra lading proteïne wel echt nodig hebben. En wat betekent die groeiende vraag voor de koeien die de melk leveren?

Op sociale media zie je vaak sporters met eiwitshakes en proteïnerepen. Maar helpt dat echt? Pol Grootswagers, docent aan Wageningen Universiteit, weet hoeveel eiwitten een mens gemiddeld nodig heeft.

Volgens hem is komt een eiwittekort nauwelijks voor in ons land. “Als je veel sport, kan extra eiwit nuttig zijn. Maar met normale voeding krijg je vaak al genoeg binnen. Als je meer eiwit eet dan je nodig hebt en niet genoeg beweegt, slaat je lichaam het op als vet”, zegt hij tegen onderzoeksplatform Radar.

Uitputting

Jij denkt aan extra spieropbouw, maar ondertussen worden melkkoeien extra leeggezogen. De vraag naar proteïneproducten betekent dat koeien steeds meer melk moeten geven. Biologische boer John Arink maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. Hij pleit voor meer plantaardige eiwitten. “Ik produceer zelf dierlijk eiwit, dus ik weet hoeveel van een koe wordt gevraagd.”

Veel melkkoeien leven in een systeem waarin ze veel krachtvoer en kunstmest krijgen. Dit zorgt ervoor dat ze meer melk produceren, maar heeft ook nadelen. “Deze koeien leven vaak minder lang dan koeien die op een natuurlijke manier worden gehouden”, zegt Arink.

Proteïneproducten zijn vooral duur

Een ander punt is de prijs. Onderzoek van Wakker Dier laat zien dat proteïneproducten gemiddeld 24% duurder zijn dan gewone varianten. Vaak bevatten ze niet eens veel extra eiwit, en in de meeste gevallen heb je dat helemaal niet nodig.

Producenten zeggen dat supermarkten de prijzen bepalen. Supermarkten geven op hun beurt aan dat de fabrikanten juist een hogere adviesprijs vragen.

Melkkoe

De makers van HIPRO-producten erkennen dat er verschillende factoren een rol spelen bij het prijsverschil, maar geven daar verder geen uitleg over. FrieslandCampina, bekend van Campina en Optimel, zegt dat proteïneproducten duurder zijn omdat er meer grondstoffen voor nodig zijn, zoals melkconcentraat en speciale eiwitten.

Bron: Radar