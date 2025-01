Hoe groot is de kans dat je besmet wordt als iemand in de trein zit te hoesten?

Het gekuch en gesnotter om je heen, je ontkomt er bijna niet aan. Relevante vraag is dus: wat is de kans dat je wordt besmet als je tegenover zo'n hoestend sujet zit in de trein?

Viroloog Steven Van Gucht geeft antwoord in het AD: "Het hangt van drie factoren af. Ten eerste is er de reisduur. Hoe langer je in de buurt van iemand bent, hoe groter de kans dat je besmet kan raken. Een busrit van tien minuten is in dat opzicht minder risicovol dan een treinrit van een uur."

Ten tweede maakt het uit hoe dicht je bij iemand zit, en zit je dan beter naast iemand of tegenover iemand? "Voor de coronapandemie zou ik sowieso hebben geantwoord met ‘naast’. We gingen er toen vanuit dat vooral ‘dikke’ druppels je ziek maakten. Deze druppels met veel virus stoot je vooral uit door te praten, te hoesten of te niezen. En die vang je veel makkelijker op als je tegenover iemand zit. Daardoor zou naast iemand gaan zitten een betere keuze zijn geweest. Sinds de pandemie weten we echter dat virussen zich ook via hele fijne druppeltjes kunnen verspreiden. Dat kan zelfs al door gewoon te ademen."

Ventilatie

Tenslotte is ook de ventilatie van belang. Komt je een benauwde walm tegemoet als je in een trein stapt, dan is dat geen goed teken. "De ruimte is dan gevuld met uitgeademde lucht, die veel CO2 en weinig zuurstof bevat. Virussen kunnen dan veel makkelijker circuleren.”

Dus ja, er is een hoop besmettingsgevaar in de trein. Wat helpt? Een mondkapje dragen - iets wat in Azië ingeburgerd is geraakt - en anders zoveel mogelijk afstand houden.

Bron: AD.nl