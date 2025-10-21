ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hoger risico op hart- en vaatziekten in ongezonde woonomgeving

gezondheid
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 12:59
anp211025104 1
UTRECHT (ANP) - Mensen die wonen in een buurt met weinig mogelijkheden om te wandelen of te sporten en veel restaurants en winkels die ongezond eten verkopen, hebben een grotere kans op hart- en vaatziekten. Het risico blijkt tot bijna 5 procent hoger te kunnen liggen, stellen het UMC Utrecht en het Amsterdam UMC op basis van onderzoek.
De onderzoekers keken naar het aantal fastfoodrestaurants en cafés. "Daarnaast namen we het aanwezige groen en de hoeveelheid sportvoorzieningen mee", legt onderzoeker Paul Meijer van het UMC Utrecht uit, "omdat die mensen juist stimuleren om te bewegen."
Door CBS-gegevens van ruim 4 miljoen volwassenen aan deze informatie te koppelen en vervolgens aan informatie over het aantal ziekenhuisopnames en doodsoorzaken, konden de wetenschappers zien waar de kans op hart- en vaatziekten groter was. Een verschil van bijna 5 procent kan volgens Meijer in tien jaar tot duizenden extra zieken leiden.
De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Regional Health Europe.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (40)

Nieuwe symptomen van de Frankenstein-variant van Covid-19: wat moet je weten?

Scherm­afbeelding 2025-10-20 om 15.46.13

Hoe Trump bezig is zijn eigen SA op te bouwen

Scherm­afbeelding 2025-10-21 om 06.42.39

"Prins Andrew wilde ‘per se naar bed’: onthullingen uit Virginia Giuffre’s memoires”

History_of_NATO_enlargement

Zo groeide de Navo. Waarom Poetins angst begrijpelijk is

ANP-537345533

Zorgwekkende hoeveelheid lood in eiwitshakes

ANP-505647853

Last van constipatie? Dit fruit helpt

Loading