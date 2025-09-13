Houtstook zorgt in Nederland voor meer fijnstof dan alle auto's en industrie bij elkaar

Onze industrie en auto's zijn schoner dan ooit tevoren, maar we verpesten de luchtkwaliteit met een nutteloze middeleeuwse hobby, namelijk hout stoken. Dat zorgt voor meer fijnstof dan alle auto's bij elkaar.

Als we nu geen gas of elektriciteit hadden om op te koken, zoals in veel derdewereldlanden. Geen vloerverwarming, warmtepompen, dan snap je het nog. Maar waarom mensen tegenwoordig massaal die houtkachel aandoen? Het is een raadsel. En asociaal bovendien. Je vervuilt de hele buurt met je smerige lucht. Wie op een winteravond door de stad fietst, komt kuchend thuis.

En de cijfers bewijzen hoe erg het is. Geen enkele gemeente haalt de norm van de WHO voor fijnstof, meldt het Longfonds. Het noorden van Nederland scoort wel een stuk beter dan de rest. Maar in steden als Utrecht, Den Bosch en Eindhoven kun je beter binnenblijven in de winter.

"Nederland telt 1,2 miljoen mensen met longaandoeningen”, zegt Károly Illy, directeur van het Longfonds, in het AD. "Zij raken geregeld in ademnood door vuile lucht. Een op de vier Nederlanders stelt zelfs regelmatig tot vaak last te hebben van houtstook in hun omgeving. Voor mensen met een longziekte veroorzaakt het astma-aanvallen, een hoger gebruik van medicijnen en eindigt het soms op de eerste hulp.”

Stook niet

Het is zo zonde: de uitstoot van wegverkeer is nog maar een vierde van twintig jaar geleden. In 2005 zorgden auto's en vrachtwagens nog voor 8,5 miljoen kilo uitstoot, nu is dat nog maar 2,2 miljoen kilo. Ook de uitstoot van de industrie is flink gedaald tot 3 miljoen kilo. Maar open haarden en houtkachels stoten maar liefst 5,7 miljoen kilo fijnstof uit, meer dan verkeer en industrie samen dus.

Illy reageert: "Niemand zal met opzet zijn buurtbewoners willen dwars zitten met houtrook of een brandende barbecue. Maar die fijnstof die je veroorzaakt, heeft wel effect. Ik pleit ook niet voor een totaalverbod op houtkachels. Maar ik wil wel oproepen om een beetje rekening met elkaar te houden. Als het windstil is: stook dan niet.”