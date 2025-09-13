ECONOMIE
Hoe je kruiden kunt drogen (en waarom je dat zou moeten doen)

Voedsel & Koken
door Ans Vink
zaterdag, 13 september 2025 om 9:46

Al duizenden jaren worden kruiden gebruikt in de keuken en voor medicinale doeleinden. Drogen is de beste manier om kruiden te bewaren, zodat hun smaak en geneeskracht behouden blijft. Zelf kruiden drogen is eenvoudig, voordeliger en leidt tot krachtigere ingrediënten dan supermarktpotjes, waarin de smaak langzaamaan verdwijnt.
Niet alle kruiden drogen even goed. Houtige soorten zoals rozemarijn en tijm, maar ook oregano en salie, geven het beste resultaat. Grotere, vlezige bladeren als basilicum, munt en peterselie verliezen bij het drogen meer van hun smaak.
Oogst kruiden bij voorkeur ‘s ochtends, vóór de bloei, als het aroma het sterkst is. Koop je verse kruiden, let dan op levendige bladeren zonder kneuzingen. Was ze en droog ze grondig, bijvoorbeeld met een slacentrifuge.
Kruiden kun je drogen op vier manieren:
  • Luchtdrogen: Bind kleine bosjes (5-10 stengels) en hang ze op een koele, droge en donkere plek. Gebruik eventueel een papieren zak met gaatjes tegen stof. In vochtige ruimtes kun je een ventilator gebruiken.
  • Oven: Verspreid droge blaadjes op een bakplaat en droog ze op 75–95 °C in 1-2 uur. Dit is snel, maar kan wat smaakverlies geven.
  • Magnetron: Voor kleine hoeveelheden; verwarm blaadjes tussen keukenpapier steeds 15-30 seconden tot ze broos zijn. Snel, maar er kan wat smaak verloren gaan.
Bewaar gedroogde kruiden luchtdicht, bij voorkeur in glazen potten op een koele donkere plek. Label de potten met naam en droogdatum. Kruiden verliezen na verloop van tijd langzaam kracht; vervang ze als ze kleur en geur verliezen.
Gebruik gedroogde kruiden zuiniger: neem een derde van de hoeveelheid verse kruiden. Je kunt ze ook even weken in warm water om ze te rehydrateren.

