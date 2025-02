In welk soort fruit zit de meeste vitamine C?

De grijze luchten en winterse taferelen lijken geen einde te kennen. Het kan dan ook geen kwaad om eens wat beter te letten op je vitamine C-inname. Welke fruitsoorten kun je dan het beste mee naar huis nemen?

Ben je van de 'grote stappen, snel thuis' dan kun je beter kiezen voor de zwarte bes dan voor de framboos.

Dat vitamine C gezond is, behoeft eigenlijk geen uitleg. “Het is wetenschappelijk bewezen dat Afrikaanse vrouwen die veel vitamine C eten, minder vaak doodgeboren kinderen krijgen. Daarnaast zou de stof blindheid en andere oogafwijkingen tegengaan en de kans op kanker en problemen met de bloedvaten drastisch verminderen", vertelt hoogleraar en plantenbiotechnicus Wannes Keulemans (KU Leuven) tegen HLN.

Vers

Het is daarbij wel belangrijk dat het fruit vers is. “Groenten en fruit die lang in een koelcel zitten, verliezen heel snel hun vitamine C-gehalte. Koude is ook een vorm van stress voor fruit en dus een ‘aanval’ op de antioxidant. Ook het bewerken van groenten en fruit vermindert het vitamine C-gehalte. Vers én onbewerkt eten is dus de boodschap om zo veel mogelijk vitamine C uit voeding op te nemen.”

Maar welke fruitsoorten kun je nu het beste eten vanwege hun hoge vitamine C-gehalte? “Wat we zeker weten is dat respectievelijk de Acerola, de Guave-vrucht, de bekendere zwarte bes, kiwi’s, aardbeien en sinaasappels het rijkst zijn aan vitamine C. Daarna komt de citroen aan bod. En ook in groenten zoals spruitjes, boeren- en rode kool, groene paprika en tuinkers kan de stof overvloedig aanwezig zijn.”

Een overzicht van de tien fruitsoorten met de meeste vitamine C:

Acerola Guave Zwarte bes Kiwi Aardbei Sinaasappel Citroen Kers Framboos Braam

Bron: HLN