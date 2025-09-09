ECONOMIE
Werkt 'dry needling' echt? Dit zegt de wetenschap

gezondheid
door Peter Janssen
dinsdag, 09 september 2025 om 10:32
bijgewerkt om dinsdag, 09 september 2025 om 10:54
Het is niet een bijzonder prettig vooruitzicht om naalden in je nek, onderrug of kuitspieren geprikt te krijgen, maar dry needling is tegenwoordig een populaire therapie bij spierpijn en andere fysieke ongemakken. In Nederland zie je het steeds vaker bij fysiotherapeuten: dunne, droge naalden worden in ‘knopen’ in de spieren gestoken om pijn te bestrijden. Maar werkt het ook echt? Tijd om de wetenschap erbij te halen.
Een omvangrijke systematische review en meta-analyse richtte zich op patiënten met chronische lage rugpijn (LBP). De conclusie die hieruit komt rollen, is dat dry needling in combinatie met andere behandelingen pijn verlicht op de korte termijn en gedurende de eerste weken daarna, al is er geen bewijs dat het ook helpt bij het verbeteren van de bewegingsfunctie of het verminderen van beperkingen op korte termijn.
Nog een review – gericht op myofasciale triggerpoints – laat zien dat dry needling op korte termijn effectief is tegen pijn, verbetering van de bewegingsvrijheid en kwaliteit van leven, vergeleken met geen behandeling of placebo. Voor langdurige effecten op bijvoorbeeld pijnbestrijding, slaapkwaliteit of gebruik van pijnstillers is echter te weinig bewijs.
Bij zogenaamde 'musculoskeletale klachten', zoals spier- en gewrichtspijn, onderzocht een meta-analyse het effect van dry needling uitgevoerd door fysiotherapeuten. De resultaten: dry needling lijkt beter te werken dan geen behandeling of placebo bij het verlichten van pijn en verhogen van pijndrempels op korte termijn (tot 12 weken). Functionele verbetering was alleen significant vergeleken met geen behandeling of placebo – niet in vergelijking met andere therapieën.
Kort samengevat
– Pijnverlichting op korte termijn: Meerdere hoogwaardige studies tonen aan dat dry needling kan helpen bij het snel verminderen van pijn, zeker in combinatie met andere therapieën.
– Beperkt bewijs op lange termijn: Effecten op functioneel herstel, slaap of kwaliteit van leven zijn minder duidelijk, langetermijnstudies zijn schaars.
– Niet altijd effectiever dan andere behandelingen: Voor sommige klachten helpt dry needling wél, maar het is niet altijd beter dan bijvoorbeeld manuele therapie of oefentherapie.
Conclusie
Dry needling lijkt vooral een goede korte termijn-optie bij spierspanning en triggerpoints, maar is geen wondermiddel. Het is verstandig dit te combineren met andere behandelingen en goed te bespreken met je fysiotherapeut of arts.

