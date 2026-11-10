Iedere ochtend gaan de gordijnen opzij en het slaapkamerraam open. Even frisse lucht erin, daarna alles weer dicht om de warmte vast te houden. Toch zijn de ramen de volgende ochtend opnieuw nat. Hoe kan dat? Omdat luchten en ventileren niet hetzelfde zijn. Je kunt elke dag keurig luchten en de rest van de dag toch te weinig verse lucht binnenlaten.

Luchten helpt, maar niet de hele dag

Bij luchten zet je ramen of deuren tijdelijk open om snel lucht te verversen. Dat is zinvol na een nacht slapen of wanneer er veel mensen in huis zijn geweest. Meestal is tien tot dertig minuten voldoende.

Daarmee is de ventilatie voor de rest van de dag niet geregeld. Ventileren betekent dat er voortdurend verse lucht binnenkomt en gebruikte, vochtige lucht wordt afgevoerd. Dat is dag en nacht nodig, ook in de winter.

Zet tijdens het luchten de verwarming in die kamer tijdelijk lager of uit. Laat een verwarmde kamer niet onnodig lang met de ramen wijd open staan.

Een halfuur luchten vervangt geen ventilatie voor de rest van de dag.

Slaapkamer: kijk verder dan het ochtendritueel

Heeft je slaapkamer ventilatieroosters? Houd die open en maak ze schoon. Bij natuurlijke ventilatie zonder roosters kan een klepraam op een kier worden gezet voor luchttoevoer. Houd daarbij rekening met inbraakveiligheid.

Ook moet de lucht de kamer weer uit kunnen. Een rooster of voldoende ruimte onder de binnendeur helpt de lucht door het huis te stromen. Een tochtrol tegen die deur kan deze route blokkeren.

Heb je balansventilatie, waarbij het systeem ook verse lucht aanvoert? Gebruik dan de daarvoor bedoelde instellingen en houd de ventielen vrij. Een open raam is niet de basis van elk ventilatiesysteem.

Badkamer: voer vocht gericht af

Gebruik de afzuiging tijdens het douchen en laat die daarna weer aan. Houd de badkamerdeur dicht zodat vochtige lucht niet de rest van de woning in trekt, maar zorg wel voor luchttoevoer via de ruimte onder de deur of een rooster.

Trek muren en vloer na het douchen droog met een wisser. Dat vermindert de hoeveelheid water die nog moet verdampen. Een badkamerraam uren open laten staan is geen vervanging voor goede afvoer en kan de ruimte sterk laten afkoelen.

Woonkamer: sluit de luchttoevoer niet af

Bij natuurlijke ventilatie en mechanische afvoer komt verse lucht binnen via roosters of klepramen. Houd die toevoer beschikbaar, ook als je verwarmt. Zet mechanische ventilatie niet uit om warmte te besparen; uitzonderingen zijn onderhoud en een noodadvies van de overheid.

Een CO2-meter kan helpen beoordelen of je voldoende ventileert. Zo’n meter meet geen schimmel en verklaart ook niet ieder vochtprobleem.

De oplossing zit niet alleen in het openzetten van een raam, maar in een werkende route voor de lucht.