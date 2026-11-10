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Onderzoek: mantelzorger van dementerende houdt het niet lang vol

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
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Drie op de tien mantelzorgers van mensen met dementie houden het nog maar maximaal één jaar vol. Dat melden de Stichting Alzheimer Nederland en onderzoeksbureau voor zorg Nivel in de zogeheten tweejaarlijkse Dementiemonitor. Meer dan de helft van de mantelzorgers geeft aan psychische en lichamelijke problemen te ervaren. Ook voelt een meerderheid zich eenzaam en heeft relatieproblemen.
Hoewel kleine verbeteringen worden gezien, blijft mantelzorg voor mensen met dementie "onverminderd intensief", schrijven de onderzoekers. Bijna zeven op de tien respondenten geven aan dat mantelzorg moeilijk te combineren is met dagelijks werk en gezin. Een op de vijf mantelzorgers die werken, is minder gaan werken, gemiddeld ruim één werkdag. Een klein deel (15 procent) is gestopt met werken door het mantelzorgen.
Volgens de stichting neemt het aantal mantelzorgers de komende jaren toe, onder meer door de vergrijzing en personeelstekort in de zorg. Daarom is het belangrijk dat er genoeg ondersteuning is, om overbelasting en uitval te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld zowel het tijdig inschakelen van een casemanager zijn, als het goed plannen van de zorg die gegeven moet worden. Ook dementievriendelijk personeelsbeleid zou kunnen helpen.
Het rapport werd uitgevoerd onder ruim 12.000 respondenten tussen maart en juni 2026, waarvan het merendeel vrouw is en gemiddeld 66 jaar oud. Niet eerder vulden zoveel mensen de vragenlijst in, aldus de stichting. De respondenten zijn geworven via de onlinekanalen van de stichting en andere dementienetwerken.
In Nederland lijden ongeveer 320.000 mensen aan een vorm van dementie. Mantelzorgers zijn meestal familieleden die langdurig en onbetaald voor naasten zorgen. Naar schatting zijn er zo'n 800.000 mantelzorgers.

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