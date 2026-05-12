ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gehavende wielrenner Kelderman verlaat Giro d'Italia

Sport
door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 11:34
anp120526102 1
CATANZARO (ANP) - Wielrenner Wilco Kelderman gaat niet van start in de vierde etappe van de Giro d'Italia. Hij heeft volgens zijn ploeg Visma - Lease a Bike te veel last van de gevolgen van een valpartij in de tweede etappe.
De 35-jarige Kelderman was een belangrijke teamgenoot voor zijn Deense kopman Jonas Vingegaard, de favoriet voor de eindzege van de rittenkoers. Hij reed zondag nog wel de derde etappe uit, maar kon tijdens de rustdag onvoldoende herstellen.
Kelderman was zaterdag betrokken bij een grote valpartij 23 kilometer voor de finish. Bekende renners als Adam Yates, Jay Vine en Marc Soler smakten ook tegen het asfalt en hebben de Ronde van Italië ook verlaten. De eerste drie etappes van de Giro d'Italia werden in Bulgarije afgewerkt.
De renners zijn op de rustdag naar Italië gereisd. Daar staat de vierde en vlakke etappe van Catanzaro naar Cosenza op het programma.
loading

POPULAIR NIEUWS

169455938 l normal none

7 zinnen die verraden dat je niet erg veel sociale intelligentie hebt

250939633_m

De top-20 slechtste luchtvaartmaatschappijen: KLM staat er bij...

88217605_m

Je glasvezelkabel luistert mee: wetenschappers slaan alarm over nieuw privacyrisico

generated-image (5)

Generatie Alpha: De kinderen die nooit offline zijn

anp110526176 1

LAKS: op dag twee eindexamens al bijna 95.000 klachten

97330930_m

Duitse toerist krijgt schadevergoeding om ‘handdoekje leggen’ in Grieks resort

Loading