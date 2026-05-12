Gehavende wielrenner Kelderman verlaat Giro d'Italia

CATANZARO (ANP) - Wielrenner Wilco Kelderman gaat niet van start in de vierde etappe van de Giro d'Italia. Hij heeft volgens zijn ploeg Visma - Lease a Bike te veel last van de gevolgen van een valpartij in de tweede etappe.

De 35-jarige Kelderman was een belangrijke teamgenoot voor zijn Deense kopman Jonas Vingegaard, de favoriet voor de eindzege van de rittenkoers. Hij reed zondag nog wel de derde etappe uit, maar kon tijdens de rustdag onvoldoende herstellen.

Kelderman was zaterdag betrokken bij een grote valpartij 23 kilometer voor de finish. Bekende renners als Adam Yates, Jay Vine en Marc Soler smakten ook tegen het asfalt en hebben de Ronde van Italië ook verlaten. De eerste drie etappes van de Giro d'Italia werden in Bulgarije afgewerkt.

De renners zijn op de rustdag naar Italië gereisd. Daar staat de vierde en vlakke etappe van Catanzaro naar Cosenza op het programma.