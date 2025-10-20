Deel gevangengenomen VN-medewerkers Sanaa op vrije voeten

SANAA (ANP/AFP) - Een deel van de twintig gevangengenomen medewerkers van de VN-missie in de Jemenitische hoofdstad Sanaa is vrijgelaten, meldt de VN-missie. Vijf Jemenieten zijn vrijgelaten, vijftien internationale VN-medewerkers zijn nu 'vrij om rond te lopen' binnen het VN-kantoor. Wat de organisatie hiermee precies bedoelt, is onduidelijk. De Houthi-rebellen die de locatie zaterdag binnenvielen, zouden het terrein hebben verlaten. Een van de gearresteerde medewerkers zou Peter Hawkins zijn, de UNICEF-vertegenwoordiger in Jemen. Elf anderen werden eerder al na verhoor vrijgelaten.

Rebellenleider Abdelmalek al-Houthi zei afgelopen week dat de organisatie "een van de gevaarlijkste spionnennetwerken" zou hebben ontmanteld, waarbij hij verwees naar de vermeende banden die deze zouden hebben met hulporganisaties, zoals het VN-Wereldvoedselprogramma en UNICEF.

Sinds de Houthi's ongeveer tien jaar geleden de macht grepen in Jemen zijn al zeker vijftig VN-medewerkers vastgezet.