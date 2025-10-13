Mensen krijgen vanaf volgend jaar nieuw vaccin tegen HPV

DEN HAAG (ANP) - Mensen kunnen vanaf eind volgend jaar een nieuw vaccin krijgen tegen het humaan papillomavirus (HPV), een virus dat baarmoederhalskanker en enkele andere soorten kanker kan veroorzaken. Demissionair staatssecretaris Judith Tielen (Volksgezondheid) heeft dat maandag aangekondigd.

Het middel Gardasil9 beschermt tegen negen verschillende typen van HPV. Die kunnen niet alleen kanker, maar ook genitale wratten veroorzaken. Het vaccin wordt dit najaar besteld. Het moet beschikbaar zijn wanneer de voorraden van het huidige middel opraken. Dat gebeurt vermoedelijk in het najaar van 2026.

Het huidige vaccin, Cervarix, beschermt tegen de twee typen van HPV die de meeste gevallen van kanker veroorzaken. Volgens Tielen is dat middel effectief, maar kunnen met het nieuwe vaccin "nog meer gevallen van HPV-gerelateerde ziekte voorkomen worden".