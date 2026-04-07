Inspectie: maar kwart festivals gebruikt herbruikbare bekers

DEN HAAG (ANP) - Ondanks een verbod op plastic wegwerpbekers en verpakkingen gebruikt minder dan een kwart van de festivals herbruikbaar materiaal. Dat concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na onderzoek. De ILT noemt de resultaten "teleurstellend".

De ILT benaderde in 2025 zeventig 'gesloten' festivals, evenementen met een afgebakende locatie en gecontroleerde toegang. Daarvan gebruikte slechts 24 procent herbruikbare verpakkingen en bekers. De evenementensector is sinds 2024 juist verplicht om herbruikbare bekers te gebruiken, tenzij de organisatie een uitzondering aanvraagt.

Om zo'n uitzondering te krijgen moeten de organisatoren zich vooraf bij de ILT melden, moeten ze een hoog vastgesteld percentage van de verpakkingen inzamelen voor recycling en moet worden bewezen dat dit percentage ook wordt gehaald. In 2025 was dit 80 procent.

Naar schatting worden op gesloten evenementen per jaar zo'n 350 miljoen plastic wegwerpbekers gebruikt.