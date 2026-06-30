Na een regenbui een frisse plons nemen? Dan zwem je soms gewoon in (verdund) rioolwater

Let op als je dezer dagen in de gracht of kanaal springt om af te koelen: na een flinke regenbui kan een duik in open water betekenen dat je zwemt in verdund rioolwater.

Afgelopen weekend viel op sommige plekken in Nederland zoveel regen dat rioolwater terechtkwam in rivieren, beken en plassen. Daarom geldt op meerdere locaties – onder meer in Amsterdam, Amstelveen en een deel van Utrecht – tijdelijk een negatief zwemadvies.

Voor veel mensen voelt een sprong in de gracht of een kanaal op een warme dag onschuldig. Maar volgens deskundigen is juist de timing belangrijk.

Timing

Floris Boogaard, consultant en onderzoeker op het gebied van regenwaterkwaliteit en klimaatadaptatie, legt aan RTL Nieuws uit waarom timing belangrijk is bij een duik in open water: "In Nederland hebben we veel gemengde riolen. Afvalwater en regenwater wordt dan in één buis naar de zuivering gebracht."

Normaal kan dat systeem een regenbui prima verwerken. Maar bij extreem weer ontstaat een probleem: er komt ineens zoveel extra water binnen dat het riool het niet meer aankan.

En dan volgt een noodmaatregel. "Dan moet het water ergens heen. Je wilt niet dat het op straat blijft. Dus dan gaat het naar het oppervlaktewater, naar grachten en rivieren. Dat zijn waterlichamen waar mensen dus op niet formele plekken zwemmen , vandaar dat het vaak wordt afgeraden."

Oude binnensteden

Vooral oude binnensteden zijn kwetsbaar. Daar liggen relatief vaak gemengde rioolstelsels en springen mensen sneller spontaan het water in. Boogaard waarschuwt: "Mensen springen gewoon ergens in het water, ze weten niet of er een riooloverstort zit."

Zo’n riooloverstort is bedoeld als nooduitlaat. Maar daarbij kan ook vervuild water meekomen. "Daar kun je echt ziek van worden."

Dat betekent niet dat je na iedere bui automatisch in rioolwater zwemt. Stroming, locatie en hoeveelheid neerslag maken veel uit. In rivieren en beken wordt water sneller ververst. In grachten en kanalen kan vervuiling juist langer blijven hangen.

Praktische regel

En rioolwater is niet het enige risico. "Toen ik klein was, ben ik ooit een keer op een fiets gesprongen. Toen had ik opeens een tandwiel in mijn voet", vertelt Boogaard. Hij vindt dat mensen zich bewuster moeten zijn van waar en wanneer ze in het water duiken. “Mensen moeten zich realiseren dat zwemmen in buitenwater niet zonder risico's is."

Zelf heeft hij nog één praktische regel: "Als ik zwem, komt er geen druppel binnen." Wie geen risico wil nemen, kan het beste kiezen voor officiële zwemlocaties. Daar wordt de waterkwaliteit gecontroleerd en worden waarschuwingen afgegeven als er iets mis is.