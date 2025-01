Bestand Gaza gaat van start na ontvangst namenlijst

JERUZALEM (ANP/RTR) - Om 10.15 uur Nederlandse tijd is het bestand in de Gazastrook ingegaan, heeft de Israëlische regering bekendgemaakt. Hamas heeft Israël op zondagochtend een lijst bezorgd met de namen van de eerste gijzelaars die worden vrijgelaten. Dat was een voorwaarde voor Israël om het bestand te laten ingaan.

Een woordvoerder van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu meldt dat de drie gijzelaars zondag nog worden vrijgelaten, na 15.00 uur Nederlandse tijd. Volgens de lijst van Hamas gaat het om drie jonge vrouwen: Romi Gonen (24), Emily Damari (28) en Doron Shtanbar Khair (31). In de komende zeven dagen zouden nog eens vier levende gijzelaars worden overgedragen.