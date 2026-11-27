UTRECHT (ANP) - Nederlandse onderzoekers hebben na een jarenlange studie onder verpleegkundigen geen verband gevonden tussen nachtdiensten en een hoger risico op borstkanker. Voor de studie werden meer dan 55.000 vrouwelijke verpleegkundigen gevolgd. De resultaten van het onderzoek door wetenschappers van het Antoni van Leeuwenhoek en Universiteit Utrecht zijn vrijdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of the National Cancer Institute.

De Nederlandse onderzoekers kozen ervoor om een grote groep vrouwelijke verpleegkundigen langere tijd te volgen en gedetailleerde informatie over hun loopbaan te verzamelen. Ongeveer 80 procent van de vrouwelijke verpleegkundigen deed op enig moment nachtwerk. In dertien jaar kregen 1751 van de 55.250 deelnemers borstkanker.

Voor het onderzoek moesten deelnemers onder meer aangeven hoeveel nachten ze per maand werkten en hoe vaak achter elkaar. Ook werd gevraagd naar bekende risicofactoren voor borstkanker, zoals het aantal zwangerschappen of hormoongebruik.

Tegenstrijdige resultaten

Na dertien jaar bleek dat in de groep vrouwen die nachtdiensten draaiden niet vaker borstkanker was geconstateerd dan bij vrouwen die geen nachtwerk deden. Ook vrouwen die lang of veel nachtdiensten draaiden, hadden geen hoger risico.

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) classificeert nachtdiensten al jaren als 'waarschijnlijk kankerverwekkend'. Het gaat daarbij om allerlei soorten kanker.

Een mogelijke verklaring voor de tegenstrijdige resultaten van eerdere studies, waarin ook borstkanker werd meegenomen, heeft volgens een van de wetenschappers van de UU te maken met de opzet. "Ze onderzochten vaak alleen of iemand ooit nachtdiensten had gewerkt, of hoeveel jaar", zegt Roel Vermeulen.