WO I-granaat in endeldarm aangetroffen

gezondheid
door Désirée du Roy
maandag, 02 februari 2026 om 14:22
bijgewerkt om maandag, 02 februari 2026 om 14:23
ANP-452340472
Als arts denk je alles gezien te hebben, maar een geval dat zondagavond in het Franse Toulouse de revue passeerde, doet zelfs de meest doorgewinterde spoedeisendehulp met de ogen knipperen. In het Rangueil-ziekenhuis werd in de endeldarm van een dappere Fransman een Duitse granaat uit de Eerste Wereldoorlog aangetroffen. Ja, echt: een explosief uit 1918.
De man meldde zich in de nacht van zaterdag op zondag bij de spoedeisende hulp met ernstige klachten. Hij vertelde artsen dat hij “een voorwerp anaal had ingebracht”, maar was nogal vaag over wat dat voor object precies was. Pas bij rectaal onderzoek werd duidelijk waarom hij zoveel pijn had. De artsen troffen een granaat aan van maar liefst 18 centimeter lang, met een kaliber (doorsnede) van 3,7 centimeter.
Explosievendienst
Het lukte een chirurg om het object operatief te verwijderen. Pas daarna drong de ernst van de situatie door. Volgens Franse media realiseerde het ziekenhuispersoneel zich opeens dat het om mogelijk explosief materiaal ging. De schrik sloeg toe en direct werden de hulpdiensten ingeschakeld.
De explosievendienst was snel ter plaatse en stelde vast dat het ging om een Duitse granaat uit 1918. Een bommenexpert stelde het personeel gerust: er was geen ontploffingsgevaar, zo meldt het Franse dagblad Le Figaro. De granaat is in beslag genomen en afgevoerd.
Waarom?
De patiënt maakt het inmiddels goed, maar zijn problemen zijn nog niet voorbij. Hij wordt ondervraagd over hoe hij aan het explosief is gekomen en waarom hij het in godsnaam bij zichzelf inbracht. Justitie onderzoekt of hij kan worden aangeklaagd voor het illegaal bezit van munitie.
Het incident zorgt in Frankrijk voor verbazing en ongemak. Want hoe bizar sommige spoedgevallen ook zijn, een overblijfsel uit de Eerste Wereldoorlog verwacht je toch eerder in een museum dan op de operatietafel.
Bron: Le Figaro

