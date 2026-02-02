Universiteiten zien rapport Joodse studenten als aanvulling

DEN HAAG (ANP) - Universiteiten zien de aanbevelingen van de Taskforce Antisemitismebestrijding als extra handvatten om Joodse studenten en medewerkers een veilige studie- en werkomgeving te geven. In een maandag verschenen rapport schrijft de taskforce onder meer dat hogeronderwijsinstellingen "duidelijker, vaker en publiekelijker" voor deze groep moeten opkomen en de sociale veiligheid van hen moeten versterken.

De afgelopen twee jaar waren er op meerdere universiteiten pro-Palestijnse demonstraties. Onder meer op de universiteiten in Amsterdam, Utrecht, Wageningen, Nijmegen en Groningen.

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft de afgelopen tijd al verschillende stappen gezet om de veiligheid en het onderlinge respect op de campus te verbeteren, zegt rector magnificus Peter-Paul Verbeek. De universiteit gaat dit rapport gebruiken om hierop voort te bouwen. Er zijn al nieuwe huisregels opgesteld en de UvA werkt samen met de gemeente Amsterdam en de politie als demonstraties dreigen te escaleren. Sinds oktober is er een centraal antisemitisme-meldpunt waar studenten terecht kunnen.

Maatregelen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ziet de aanbevelingen van de taskforce als "extra handvatten", zegt een woordvoerder. "We hebben al verschillende maatregelen genomen, maar gaan kijken of er dingen in het rapport staan die we nog niet doen of die beter kunnen." De universiteit beseft dat de demonstraties een grote impact op mensen kunnen hebben. "We zullen altijd iedereen die daar nadeel van ondervindt beschermen. Iedereen moet zich veilig voelen."

De Radboud Universiteit (RU) zegt naar aanleiding van het rapport onder meer vertrouwenspersonen te gaan trainen in het herkennen van antisemitisme. De afgelopen tijd heeft de universiteit al verschillende maatregelen genomen.