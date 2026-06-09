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Op verre vakantie? Dit zijn de bestemmingen waarvoor een reisprik écht verstandig is

gezondheid
door Ans Vink
dinsdag, 09 juni 2026 om 5:48
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Met de zomervakantie in zicht groeit ook de stroom reizigers naar verre bestemmingen — en daarmee de vraag wanneer een bezoek aan de reisvaccinatiekliniek echt nodig is. Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) en de GGD adviseren reizigers om uiterlijk zes tot acht weken vóór vertrek een afspraak te maken, en bij langere of risicovollere reizen zelfs een half jaar van tevoren.
Voor vrijwel alle bestemmingen buiten Europa worden DTP (difterie, tetanus, polio) en Hepatitis A standaard aanbevolen, ook bij korte vakanties van één of twee weken (GGD Reisvaccinaties; Thuisvaccinatie). DTP biedt ongeveer tien jaar bescherming; wie buiten die termijn valt, kan een booster vrijwel niet overslaan voor landen waar polio of difterie nog circuleert. Voor Afrika en delen van Zuid-Amerika komen daar afhankelijk van de bestemming gele koorts, buiktyfus, hepatitis B en rabiës bij, en in malariagebieden ook profylactische tabletten.
Nieuw is dat ook door muggen overgedragen ziekten zoals dengue en chikungunya steeds vaker op het vaccinatieadvies staan — onlangs nog na een uitbraak in Suriname, aldus internist-infectioloog Els van Nood van het Erasmus MC (Algemeen Dagblad). Reisorganisaties wijzen er bovendien op dat de Aziatische tijgermug oprukt richting Zuid-Europa en zelfs incidenteel in Nederland wordt gesignaleerd.
Eén waarschuwing voor de portemonnee: een volledig vaccinatiepakket kost bij GGD Amsterdam ruim €600, tegenover €464 in Dordrecht — een verschil van meer dan €136 per volwassene voor identieke prikken. Zorgverzekeraars vergoeden reisvaccinaties zelden volledig.

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