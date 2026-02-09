Poepen: waarom water beter is dan WC papier

Waarom reinigt water beter dan wc-papier? De wetenschap is duidelijk: bidets zijn hygiënischer, milieuvriendelijker en beter voor je huid. Tijd voor een omslag.

Water reinigt, papier smeert

Gastro-enteroloog Christine Lee van de Cleveland Clinic is duidelijk: een bidet biedt betere hygiëne dan toiletpapier. Water verwijdert fecale resten en bacteriën effectiever dan droog papier, dat vaak residu achterlaat en smeert in plaats van reinigt. Een Japans onderzoek uit 2022 (Sanyo-Onoda City University) toonde aan dat bidetgebruikers zeven tot tien keer minder bacteriën op hun handen hadden dan mensen die alleen papier gebruikten.

Zachter voor je lijf

Wie regelmatig veegt, weet: toiletpapier kan irriteren. Vooral bij aambeien, anale fissuren of een gevoelige huid is de wrijving van droog papier een bron van ongemak. Een zachte waterstraal reinigt grondig zonder de huid te beschadigen. Artsen bevelen bidets dan ook aan na bevallingen, bij darmklachten als IBS en zelfs bij de behandeling van darmkanker.

De milieurekening van papier

De ecologische voetafdruk van wc-papier is verrassend groot. Wereldwijd gaat dagelijks het equivalent van 27.000 bomen door het toilet . Alleen al in de Verenigde Staten worden jaarlijks 15 miljoen bomen gekapt voor 36,5 miljard rollen toiletpapier, een productieproces dat 473 miljard liter water en 253.000 ton chloor vergt. Nederlanders gebruiken per persoon tot 100 rollen per jaar — en gemiddeld 57 velletjes per dag.

De Europese bidetmarkt groeit

e Europese bidetmarkt werd in 2024 geschat op 10,1 miljard dollar en groeit naar verwachting tot ruim 19 miljard dollar in 2035 — een jaarlijkse groei van 5,9 procent. Drijvende krachten zijn toenemend hygiënebewustzijn, duurzaamheidseisen en technologische innovaties in toilet-technologie. Met name in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wint het bidet snel terrein.​