Scholieren krijgen les over gevaren van sexting en sociale media

AMSTERDAM (ANP) - Tienduizenden middelbare scholieren krijgen de komende week les over online seksualiteit en over sexting, waarbij jongeren seksueel getinte foto's en berichten naar elkaar sturen. De jaarlijkse Week van de Liefde gaat ook over de invloed van sociale media op het zelfbeeld van jongeren. Zeker 350 middelbare scholen doen mee. Volgens organisator Soa Aids Nederland is dat een record.

De initiatiefnemers zeggen dat het voor jongeren steeds normaler is "om online seksualiteit te ontdekken en relaties aan te gaan" en dat elk jaar 200.000 jongeren seksueel actief worden. Scholen vinden het belangrijk om kinderen daar goed over voor te lichten, maar ze hebben er niet genoeg ruimte voor, aldus de organisatoren. Tijdens de Week van de Liefde krijgen leraren daarom lesmethoden, waarmee ze de kinderen kunnen leren over relationele en seksuele vorming.

De week stond vorig jaar in het teken van anticonceptie en de misinformatie daarover.