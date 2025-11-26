Amsterdam wil af van fatbikes in drukke gebieden

AMSTERDAM (ANP) - Als het aan het stadsbestuur ligt, verdwijnen fatbikes in Amsterdam uit de drukke gebieden. Het college van B&W gaat bekijken of dat via een plaatselijke verordening kan worden geregeld. Amsterdam vindt dat het Rijk te lang doet over beleid tegen de overlast van fatbikes.

"Ik krijg elke week berichten binnen van Amsterdammers die zeggen dat zij de weg niet meer op durven en die me smeken om fatbikes te verbieden. Dus ik voel het als mijn plicht om alles te proberen wat in mijn macht ligt om dit probleem aan te pakken", zegt verkeerswethouder Melanie van der Horst. "We vragen het Rijk al drie jaar om maatregelen om de fatbikes aan te kunnen pakken. En ondertussen zijn de problemen de afgelopen jaren alleen maar erger geworden, met meer onveilige fatbikes op de weg en meer ongelukken waarbij soms heel jonge kinderen betrokken zijn."

Het Vondelpark wordt waarschijnlijk het eerste gebied waar een fatbikeverbod gaat gelden.