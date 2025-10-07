RIVM: risico op langdurige coronaklachten aanzienlijk afgenomen

BILTHOVEN (ANP) - Het risico op langdurige klachten na een coronabesmetting, lijkt na de pandemie aanzienlijk kleiner geworden. Die conclusie trekt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van een groot onderzoek naar postcovid.

De onderzoekers volgden twee groepen van 5621 mensen voor langere tijd. Mensen uit de eerste groep hadden in het najaar van 2023 positief getest, mensen uit de tweede groep juist niet. In die periode gingen de omikronvarianten van het virus al een tijd rond. Die staan als milder te boek dan hun voorgangers.

Elke drie maanden gaven de deelnemers door of ze in de tussentijd het virus hadden opgelopen en of ze klachten hadden, zoals vermoeidheid of concentratieproblemen. Mensen die zulke klachten rapporteerden, deden dat vooral in de eerste drie maanden, maar de aantallen lagen een stuk lager dan tijdens de pandemie. Negen maanden na besmetting kwamen geen verschillen in klachten tussen de twee groepen meer naar voren.