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RIVM waarschuwt voor nieuwe grote dreigingen voor volksgezondheid

gezondheid
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 10:32
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DEN HAAG (ANP) - Een toenemende druk op internationale samenwerking en des- en misinformatie vormen "nieuwe grote dreigingen" voor de volksgezondheid in Nederland. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een risicoscan van de invloed van globale ontwikkelingen op de gezondheid. De ondervraagde experts maken zich onder meer zorgen over de "afnemende slagkracht" van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en een dalend aantal mensen dat zich wil laten vaccineren.
Naast de nieuwe dreigingen blijven ook eerder gesignaleerde risico's de volksgezondheid bedreigen, zoals klimaatverandering, milieuvervuiling en antimicrobiële resistentie. Daarvan is sprake als bacteriën, virussen en schimmels ongevoelig(er) worden voor gerichte medicijnen. Dat kan problematisch zijn omdat volgens het RIVM "een volgende uitbraak van een infectieziekte met pandemisch potentieel" niet ondenkbaar is.
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