Simpele aanpassing zorgt voor 11 procent minder keizersneden

Een opvallende ontdekking uit Amerika: ziekenhuizen die voldoende verloskundige verpleegkundigen in dienst hebben, voeren beduidend minder keizersneden uit. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van New York University dat zich richtte op bijna 200 ziekenhuizen.

In de Verenigde Staten eindigt ongeveer één op de drie bevallingen in een keizersnede. Hoewel deze ingreep soms medisch noodzakelijk is, brengt de operatie meer risico's met zich mee dan een natuurlijke bevalling. Ook het herstel duurt langer en eventuele volgende zwangerschappen kunnen moeilijker verlopen.

Het onderzoeksteam analyseerde gegevens van 2.786 verpleegkundigen, verspreid over 193 ziekenhuizen in 23 Amerikaanse staten. Ze keken specifiek naar de landelijke richtlijn die voorschrijft dat er één verpleegkundige beschikbaar moet zijn per barende vrouw, met twee verpleegkundigen tijdens de geboorte zelf.

11 procent minder keizersneden

De resultaten zijn veelzeggend: afdelingen die zich aan deze richtlijn hielden, hadden 11 procent minder keizersneden. Ook waren er meer succesvolle natuurlijke bevallingen, zelfs bij vrouwen die eerder een keizersnede hadden ondergaan.

De verklaring ligt voor de hand: verpleegkundigen bieden niet alleen praktische zorg, maar ook emotionele steun. Bij onderbezetting moeten ze zich noodgedwongen beperken tot de meest urgente taken.

Mensen aannemen kan net kosten besparen

Ziekenhuizen aarzelen vaak om meer personeel aan te nemen vanwege de kosten. De onderzoekers wijzen er echter op dat voldoende personeel juist geld kan besparen. Keizersneden zijn duurder door langere ziekenhuisopnames en meer complicaties.

De wetenschappers pleiten ervoor om deze personeelsnormen op te nemen in het Amerikaanse keurmerk voor hoogwaardige geboortezorg. Dit zou ziekenhuizen kunnen stimuleren om te investeren in voldoende verloskundige verpleegkundigen.

Bron: Eurekalert